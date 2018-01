Via Technologies lança nova linha de placas-mãe no Brasil Com o lançamento da placa-mãe Mini-ITX VIA EPIA da Série EK, a Via Technologies quer abastecer o mercado brasileiro de produtos dedicados e micros compactos, como estações de trabalho, quiosques e terminais Thin Client. A máquina usa o processador VIA Luke CoreFusion, com velocidades de 1GHz e 800MHz com dissipação passiva, ou seja, elimina a necessidade de cooler, além de oferecer dual LAN, ou seja, duas conexões ativas de rede, podendo usar ainda uma porta Gigabit Ethernet opcional. O modelo, segundo a empresa, apresenta consumo de energia até 35% menor a modelos equivalentes e traz recursos de segurança que permitem seu uso até na montagem de equipamentos dedicados como Firewalls. A placa traz ainda funções de segurança via hardware graças ao mecanismo VIA PadLock Security Engine, que protege comunicações de rede e informações armazenadas localmente. A função envolve ferramentas nativas de segurança x86 e um mecanismo de criptografia. O preço da nova placa-mãe para o mercado brasileiro ainda não foi divulgado.