Via Varejo começa a vender móveis planejados

Com a novidade a Via Varejo, líder de mercado no país e dona da fábrica Bartira, quer abocanhar fatia maior de um mercado que movimentou 60 bilhões de reais em 2013, disso 5 bilhões pela companhia, cerca de 20 por cento de duas vendas.

"O consumidor vai continuar achando os móveis que sempre achou na nossa loja. Queremos agora atingir o consumidor que não compra com a gente", afirmou o diretor comercial de móveis da empresa, André Caio.

Com a revitalização, a Via Varejo exporá móveis em ambientes planejados, nos moldes de rivais que oferecem móveis mais caros e com componente mais forte de design, como Tok&Stok e Etna.

Já com os planejados, vendidos através de parceria com a fabricante Unicasa, a ideia é atrair os consumidores que enxergam esses produtos como sonho caro demais. Enquanto uma cozinha de aço tradicional parte de cerca de 800 reais, uma modular sai de 1,5 mil reais, e uma planejada, de 3 mil reais.

"Não existe no mercado de planejados hoje oferta abaixo de 10 mil reais. Estamos criando essa categoria", disse o diretor-presidente da Via Varejo, Líbano Barroso. O prazo de entrega será inicialmente de 50 dias, com a perspectiva de cair à medida que as operações amadurecerem, disse.

Na visão do executivo, o fato de a indústria de móveis ser pulverizada no país contribuiu para que ela não acompanhasse a evolução dos desejos de consumo da classe C com a rapidez que é vista, por exemplo, na indústria de eletrônicos.

"Vimos um papel de ser liderança nisso, criar tendência e atender essa realidade", afirmou.

A expectativa é que a venda de móveis suba de 20 a 30 por cento nas unidades que passarem pelas mudanças, afirmou o diretor-executivo comercial da Via Varejo, Henrique Vendramini, sem dar detalhes ou dar prazos.

Duas lojas da Casas Bahia já estavam operando nesta sexta-feira reformuladas com o novo conceito, uma em Santo André (SP) e outra na zona sul da capital paulista. Até o fim do ano, 11 lojas no Estado de São Paulo vão passar a vender móveis planejados, algumas da bandeira Pontofrio. Sete delas terão espaços revitalizados de móveis.

Segundo Barroso, a empresa vai avaliar o desempenho dessas unidades-piloto para definir uma expansão, com a formatação de um plano de desenvolvimento ainda no primeiro semestre de 2015.

Apesar dos sinais de desaceleração econômica e aperto fiscal pelo governo reeleito da presidente Dilma Rousseff, ele afirmou que a empresa acredita no potencial de venda dos novos produtos.

"Tem mercado e estamos confiantes nisso", disse Barroso. "Cenário macro é difícil, porém nunca fizemos nosso plano na leitura macro, mas micro, analisando potencial na região, concorrência", emendou o executivo, reiterando que a companhia mantém a meta de abrir 70 lojas este ano e mais 70 em 2015.

(Por Aluísio Alves)