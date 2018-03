Viação de ônibus retoma atividade após 6h em SP A assessoria de imprensa da SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista, informou que motoristas e cobradores da Viação Novo Horizonte, que paralisaram suas atividades desde as 4 horas de hoje, voltaram ao trabalho por volta das 10 horas. A decisão foi tomada após uma reunião entre representantes dos funcionários e da Viação Novo Horizonte. Um novo encontro entre as partes foi marcado para amanhã. A categoria decidirá se aceita ou não o que for acertado com os patrões na quarta-feira. A SPTrans só suspenderá a operação de emergência quando 90% dos ônibus já estiverem circulando normalmente. Trabalhadores chegaram a fechar nesta manhã a garagem da companhia, que fica em Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Eles alegam que, desde novembro do ano passado, quando a antiga Cooperativa Nova Aliança foi transformada na atual Viação Novo Horizonte, estão sem registro na carteira e também não vêm recebendo outros direitos trabalhistas. Alguns ônibus que eram retirados da garagem foram apedrejados pelos grevistas. A Polícia Militar foi chamada para conter a ação.