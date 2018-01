Viacom abre processo de US$ 1 bi contra YouTube Não é de hoje que o grupo de mídia Viacom e o YouTube, serviço de vídeo que pertence atualmente ao Google, não se bicam. A empresa sempre protestou contra as cópias não-autorizadas de vídeos musicais e outros conteúdos disponíveis no site de compartilhamento de vídeos. Agora, a companhia quer uma indenização de US$ 1 bilhão por cerca de 160 mil cópias de vídeos não autorizados e que teriam sido visualizados mais de um bilhão de vezes. Dona de canais de TV como a MTV, VH1 (musicais), do canal infantil Nickelodeon, do canal ComedyCentral e da produtora Dreamworks, entre outras marcas, a Viacom divulgou o processo nesta terça-feira, dia 13, aberto na justiça de Nova York. Desde o ano passado, a empresa e suas subsidiárias vêm solicitando a retirada de cópias não autorizadas de vídeos do site.