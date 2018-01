Viacom exige que YouTube retire seus vídeos do ar A Viacom exigiu que o site YouTube, do grupo Google, retire todos os vídeos de sua propriedade do ar depois que as empresas não conseguiram chegar a um acordo. Cerca de 100 mil clipes de companhias da Viacom, incluindo a rede MTV, terão que ser retirados do YouTube, serviço de vídeo mais popular da internet. Baseada em um estudo de uma consultoria externa, a Viacom disse que vídeos piratas de seus programas disponíveis no YouTube geram cerca de 1,2 bilhão de acessos.