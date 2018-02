Viagem de Biden ao Líbano provoca ira do Hezbollah

A votação do dia 7 oporá o Hezbollah, partido xiita que tem apoio da Síria e Irã e que os EUA qualificam como terrorista, à coalizão antissíria, que hoje tem maioria no Parlamento.

Biden disse ter ido ao Líbano para demonstrar seu apoio à soberania e às instituições do país, e acrescentou que os libaneses têm de escolher seus líderes sozinhos. "Não vim aqui apoiar partido algum", disse ele a jornalistas após encontro com o presidente Michel Suleiman.

O vice-presidente afirmou que os EUA estão comprometidos com uma paz abrangente no Oriente Médio, e que isso incluiu o Líbano.

"Peço àqueles que pensam em ficar ao lado dos que estragam a paz que não percam esta oportunidade de se afastar desses que a estragam", acrescentou Biden.

O Hezbollah criticou a visita de Biden, apontando-a com uma ingerência dos EUA no Líbano. A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, já estivera no país em abril.

"O alto interesse norte-americano no Líbano desperta forte suspeita quanto à real razão por trás disso, especialmente porque já se tornou uma clara e detalhada intervenção nos assuntos libaneses", disse o Hezbollah em nota.

Biden, que neste mês visitou Sérvia e Montenegro, também deve se reunir com o primeiro-ministro Fouad Siniora e com o presidente do Parlamento, Nabih Berri, antes de se juntar ao ministro da Defesa, Elias Al Murr, a fim de anunciar ajuda militar norte-americana ao país.

Desde a guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel, os EUA ampliaram sua assistência militar ao Líbano, de modo a fortalecer as Forças Armadas do país, num contrapeso ao Hezbollah, única facção libanesa que manteve suas armas depois da guerra civil (1975-90).

A ajuda militar dos EUA ao Líbano desde 2006 supera 400 milhões de dólares. Há previsão de entrega de artilharia, tanques, aviões teleguiados, armas leves, munições e veículos.

Biden faz a primeira visita de um vice-presidente norte-americano ao Líbano desde 1983, ano em que homens-bomba xiitas atacaram a embaixada dos EUA e um quartel dos marines. Desde então, segundo a embaixada dos EUA em Beirute, nenhuma autoridade norte-americana tão importante esteve no país.

