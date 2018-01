Viaje pelas fotos da internet em 3D

Está vendo a imagem aí de cima? É uma tela do PicLens, um programa que realmente revoluciona a visualização de fotos na internet – porque mostra as imagens num mural 3D, que parece uma galeria de arte. Funciona assim. Primeiro, você baixa e instala o PicLens, que é gratuito e está em www.cooliris.com. Não tem segredo. Com o PicLens já instalado, basta navegar até o seu site de imagens preferido, como o Flickr ou o Google Images. Sobre cada uma das fotos aparecerá uma setinha. Clique em qualquer uma e maravilhe-se com o resultado: o PicLens entra em ação e enche a tela com um cenário lindíssimo, onde todas as fotos da página são exibidas sobre um fundo negro. Para navegar por esse panorama basta usar o mouse (o zoom é controlado pela "rodinha" dele). Já para ver uma foto em tela cheia é só clicar nela. Todas essas ações ocorrem em movimento, com elegância. Assista uma demonstração em www.tinyurl.com/25ykzt. Além disso, o programa tem um buscador embutido que permite encontrar rapidamente fotos sobre determinado assunto – nos acervos do Google, do Picasa, do Yahoo e do Flickr. Digite "futebol", por exemplo, e aparecerão todas as imagens relacionadas ao tema. Tudo em um mural 3D infinito – basta arrastar o mouse para os lados e as fotos vão desfilando automaticamente. Muito mais fácil e divertido do que navegar pelas páginas de resultados dos buscadores. O PicLens é compatível com os navegadores Internet Explorer e Firefox e roda bem mesmo em computadores relativamente lentos – o único requisito é ter conexão de banda larga. Ele não é compatível com todos os sites, mas funciona com os mais importantes. O PicLens não serve para ver fotos armazenadas no disco rígido do PC. CASCATA VISUAL Mais uma dica para quem curte ver fotos online. Acesse o FotoTicker (www.fototickr.com/themes) e escolha o que deseja ver em dez categorias, entre elas animais, paisagens, carros ou mulheres de biquíni. O FotoTicker cria uma cascata de imagens, pela qual vão passando as mais recentes imagens do Flickr. Basta clicar sobre elas para ampliá-las. Dá para se distrair durante horas. Para que o FotoTicker funcione corretamente, desative o bloqueador de pop-ups de seu navegador. B.S.G.