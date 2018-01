ViaOeste estréia novo site de olho no feriado Todo feriado é a mesma história: rodovias entulhadas com congestionamentos de paulistanos em fuga para o litoral ou interior para aproveitar os dias de descanso. E foi justamente para atender melhor ao público que se prepara para a saída do feriado que a ViaOeste anunciou hoje a sua nova página na internet, que traz informações detalhadas das condições da rodovia, listagens de postos de gasolina e serviços, além de câmeras que mostram em tempo real as condições das estradas. O novo endereço foi desenvolvido ao longo dos últimos seis meses pela consultoria digital Navita. O portal tem foco na facilidade de uso e traz ainda mapa em Flash com informações online para que o público possa, com apenas um passar do mouse, saber as condições de todos os trechos da rodovia. A atualização brinda o usuário até com um recurso, amargo, porém útil: um serviço de cálculo de pedágio, em que basta inserir o trecho da rodovia a ser percorrido para obter o valor a ser pago. ?Quando demos início ao projeto, pesquisamos intensamente a melhor interface para os usuários do portal, mapeando as mentes dos diversos públicos. Para isso, conversamos com caminhoneiros, motoristas e todos aqueles que usam as rodovias, seja para trabalho ou passeio, e identificamos diversas necessidades, que foram levadas em consideração na hora de preparação e implementação do projeto?, disse Roberto Dariva, diretor de negócios da Navita.