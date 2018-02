Vias para o litoral de SP continuam congestionadas No início da tarde desta sexta-feira (15), as principais vias de saída de São Paulo em direção ao litoral paulista continuavam com fluxo intenso de veículos e alguns pontos de lentidão. De acordo com informações da concessionária Ecovias, por volta das 15 horas a rodovia Imigrantes tinha congestionamento do quilômetro 20 ao quilômetro 70, entre Diadema e Praia Grande.