Viatura da PM é fuzilada na zona norte de São Paulo Uma viatura da Polícia Militar foi fuzilada na madrugada de hoje na Avenida Marechal Argolo Ferrão, em Vila Sabrina, zona norte da capital paulista. A viatura, que era ocupada por um soldado e uma policial feminina, foi fechada por um veículo de passeio ocupado por pelo menos dois homens. A dupla, após atirar contra a viatura, fugiu e abandonou o carro num bairro vizinho. Segundo a polícia, os atiradores roubaram posteriormente mais um veículo de passeio para a fuga. Eles seguem foragidos. No carro abandonado, a polícia apreendeu carregadores de fuzil, uma pistola, toucas ninja, um revólver calibre 38 e distintivos da Polícia Civil. O soldado foi atingido por três disparos e está internado em estado grave no Hospital Nipo-Brasileiro, no Parque Novo Mundo. A policial feminina não foi atingida.