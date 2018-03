Viatura de delegacia é roubada e capota na Zona Norte

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a viatura teria sido roubada e o ladrão que estava ao volante não sofreu ferimentos graves no acidente. Agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) deram apoio. Uma delegada seccional esteve no local para liberar o trabalho do guincho.

Não se sabe ainda de onde o veículo da Polícia Civil foi levado, mas, segundo os plantonistas da 4ª Delegacia Seccional, localizada no prédio do 13º Distrito Policial, Casa Verde, a viatura não estava estacionada no pátio do distrito no momento em que foi roubada. O ocupante da viatura foi detido. A Polícia Civil não deu mais informações.