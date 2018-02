Viatura derruba cobras e ratos em rua de Sorocaba

SOROCABA - Uma viatura da Polícia Ambiental deixou cair uma carga de cobras e ratos vivos que era levada para o zoológico municipal de Sorocaba, na terça-feira, 24, em uma rua da Vila Haro, zona leste da cidade. Os viveiros se quebraram e os animais escaparam, causando pânico nos moradores. Assita ao vídeo:

O acidente aconteceu quando a caminhonete passou com muita velocidade em uma lombada. Com o solavanco, a porta da caçamba se abriu e o material caiu. Cobras e ratos se espalharam pela rua. O veículo parou logo adiante e os dois policiais iniciaram a caçada aos bichos. Eles tiveram de pedir ajuda a funcionários do zoo. Dois ratos se refugiaram numa mercearia e um deles mordeu a dona do estabelecimento quando ela tentava capturá-lo. A mulher teve de ser vacinada.

Os animais foram doados ao zoo por um criador e as cobras não eram venenosas. Uma câmera instalada na mercearia registrou todo o incidente. A Ambiental informou que nenhum dos animais se feriu, mas os policiais terão de explicar o ocorrido.