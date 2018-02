Vibração da torcida causa miniterremoto durante jogo de futebol americano

A festa depois que o defensor do Seahawks Michael Bennet recuperou a bola solta pelo quarterback do New Orleans Saints Drew Bress e correu até marcar um touchdown, maior pontuação possível no jogo, foi registrada por sismógrafo usado para monitorar abalos em Washington e Oregon, de acordo com o jornal Seattle Times.

O tremor teve baixa magnitude, entre 1 e 2, segundo o jornal.

O Seahawks venceu o Saints por 34 a 7.

A rivalidade entre os dois times já havia causado tremor antes, numa vitória da equipe de Seattle sobre o Saints por 41 a 36, de acordo com o jornal.

(Reportagem de Karen Brooks)