Vice-diretor de escola sul-coreana envolvida em desastre com balsa comete suicídio O vice-diretor da escola de segundo grau sul-coreana que acompanhou centenas de alunos no que se tornou uma viagem de balsa desastrosa cometeu suicídio, disse a polícia nesta sexta-feira, quando diminuíram as esperanças de encontrar com vida qualquer um dos 268 passageiros desaparecidos.