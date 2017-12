Vice-ministro das Finanças diz que economia da China atravessa 'período de dor' A economia da China está atravessando um “período de dor”, enquanto as autoridades tentam levar o país em direção a um crescimento mais lento e sustentável, com a rápida expansão do seu setor “shadow banking” sendo um grande problema, disse o vice-ministro das Finanças no sábado.