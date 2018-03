Vice-presidente de negócios deixará Google para entrar no Softbank

As ações do Google subiam cerca de 1 por cento em negociações no after-market. Nikesh Arora, que entrou no Google há cerca de dez anos, vai passar a trabalhar para o SoftBank como vice-presidente do Conselho, segundo uma publicação na rede social Google+ feita pelo presidente-executivo do Google, Larry Page.

A receita da companhia nos três meses encerrados em 30 de junho totalizou 15,96 bilhões de dólares, ante 13,11 bilhões de dólares no mesmo período de 2013. Analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S esperavam receita de 15,61 bilhões de dólares.

(Por Alexei Oreskovic)