Vice-presidente dos EUA diz confiar em melhora das relações com o Brasil O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira estar confiante em que as relações entre os EUA e o Brasil podem melhorar, depois do esfriamento dos laços bilaterais causado pela revelação no ano passado de que a Agência de Segurança Nacional norte-americana espionou a presidente Dilma Rousseff.