Vice-presidente dos EUA diz que teve "ótima reunião" com Dilma

"Tivemos uma ótima reunião", disse Biden a jornalistas, após encontro com Dilma no Palácio do Planalto nesta manhã. "Gostei muito dela (Dilma)", acrescentou.

Perguntado se a presidente também tinha gostado dele, Biden respondeu: "espero que sim".

Mais cedo, ao chegar no Planalto, Biden disse estar confiante na melhora das relações entre o Brasil e os EUA. Os laços entre os dois países sofreram um esfriamento após a revelação, no ano passado, de que a Agência de Segurança Nacional norte-americana espionou a presidente Dilma Rousseff.

"Estou confiante em que elas podem", disse ao ser questionado por jornalistas se as relações bilaterais poderiam ser totalmente restabelecidas.

As denúncias de espionagem --que também envolvem outros chefes de Estado, como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto-- motivaram críticas contundentes de Dilma durante discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e a sugestão de criar uma regulação para a rede mundial de computadores.

No início deste ano, o presidente dos EUA Barack Obama declarou que não haverá espionagem de chefes de Estado e de governos “amigos”.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Anthony Boadle)