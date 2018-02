Vice procurador-geral vence eleição e pode ser indicado por Lula

Gurgel foi o mais votado na eleição realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República com 482 votos. Ele encabeçará a lista tríplica a ser entregue a Lula ao lado dos subprocuradores Wagner Gonçalves (429 votos) e Ela Wiecko (314 votos).

Legalmente, Lula não tem a obrigação de indicar algum dos integrantes da lista tríplice. Desde sua primeira indicação ao cargo, em 2003, no entanto, o presidente tem apontado o mais votado na eleição organizada pela ANPR.

A lista será entregue a Lula no início da próxima semana. Não há previsão de quando o presidente deve anunciar sua escolha, que terá de passar pelo crivo do Senado Federal. Antonio Fernando de Souza deixa o cargo no próximo dia 30 de junho.

(Reportagem de Eduardo Simões)