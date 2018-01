Vicenza é a primeira província italiana no Second Life

A província de Vicenza, que anunciou esta semana sua chegada ao Second Life, se tornou a primeira administração pública italiana a se apresentar em uma conferência de imprensa na comunidade virtual. E pela primeira vez o presidente da província e um assessor realizaram seu discurso dialogando com alguns jornalistas que estavam presentes materialmente na sala de imprensa e com outros que estavam presentes virtualmente no Second Life. "É um importante dia de mudança. Inauguramos um novo modo de comunicar que nos permite derrubar as distâncias físicas", declarou o presidente da província, Attilio Schneck, através do seu avatar (personagem virtual). "Espero que esta iniciativa nos permita interagir de modo mais rápido com outros entes públicos, especialmente as prefeituras que coordenamos, além, naturalmente, dos cidadãos", acrescentou. "A promoção do nosso território é apenas um dos objetivos que pretendemos atingir com esta operação, que pretende ir muito além, oferecendo serviços aos cidadãos e propondo convênios e cursos de formação a distância para funcionários públicos", explicou o assessor provincial Andrea Pellizzari, salientando que o investimento econômico feito foi de cerca de 30 mil euros. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.