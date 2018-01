Vida conectada

"Quer sair da internet?" Todo mundo já ouviu essa pergunta feita de várias formas, mas recentes declarações de Eric Schmidt, do Google, e de Hélio Costa, ministro das Comunicações, deram a entender é preciso desconectar-se para aproveitar melhor suas vidas offline. Mas dá para sair da internet? Não, não dá. Não é nem uma questão de opção - a malha de dados já entrou em nosso dia-a-dia de tal forma que é impossível se desligar dela. Mesmo longe do computador estamos online: seja nos rastros de dados digitais que deixamos ao navegar, seja ao usar quase qualquer um dos muitos serviços relacionados à nossa vida que melhoraram graças à rede. E, se a internet já migrou para os celulares e está em vias de fundir-se com a TV, fica claro que a sua onipresença é mais do que avassaladora. É inevitável. Já ultrapassamos inclusive a questão sobre nativos ou migrantes online. Veja a pequena Liz, que estampa nossa capa pela segunda vez: em sua primeira aparição no Link, ela estava na barriga da mãe, Bruna Vieira, que conheceu o marido, Vinícius Fiorentino, via Orkut. Já não estamos falando de uma geração nascida depois da popularização da rede, e sim de uma safra que nasceu dela. Sem exagero: sem a internet, Liz não existiria. E mesmo com toda essa importância, ainda tratamos a internet como algo alheio a nós. Mas como a escrita, a imprensa, a ferrovia, o rádio e o telefone, já é impossível viver sem ela. Nesta edição, reunimos números, pessoas e dados para mostrar que a realidade digital deixou de ser exceção e tornou-se regra. É assim que antecipamos a estreia do novo site do Link, atualizado diariamente a partir desta terça, 2 de junho, a primeira das muitas novidades do caderno antes de seu quinto aniversário, em outubro.