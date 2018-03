Vida de estrela de Big Brother britânico 'vai virar musical'

A vida de Jade Goody, estrela do Big Brother britânico que morreu em março após uma batalha pública contra o câncer, será lembrada em um musical, revelou um ex-sócio e amigo dela.

Danny Hayward, responsável pelo projeto, afirmou que as datas dos testes para atrizes que queiram interpretar Goody serão anunciadas dentro de três semanas.

"Jade era uma garota comum e a pessoa que vai interpretá-la vai refletir isso. O mais importante é dar uma chance a alguém, como ela teve", afirmou.

Goody, que morreu aos 27 anos, ficou famosa no Big Brother britânico de 2002, e recebeu a notícia de que estava com câncer no colo do útero quando participava, em 2008, da versão indiana do programa.

O sofrimento de Goody foi acompanhado publicamente por canais de TV e vários jornais britânicos.

Filme

O ex-agente de Goody Max Clifford disse que nada a respeito do musical sobre a celebridade "é definitivo", mas trata-se de "uma boa ideia".

"Nada foi assinado, é algo que tem chances de acontecer", afirmou.

Clifford afirmou que, se o musical realmente foi produzido, ele vai ajudar a divulgar e escolher os atores para os papéis principais.

"Fiquei muito próximo de Jade neste último anos e passei muito tempo com ela", disse.

No começo de abril Clifford afirmou que estava negociando com várias produtoras de filmes para produzir um longa sobre a vida de Goody, pois "a vida incrível que ela teve comoveu tantas pessoas".

''Sonho''

Danny Hayward afirmou que a celebridade sempre quis estrelar um musical.

"O sonho dela, desde criança, era trabalhar em um musical, então, obviamente, quando ela morreu me pareceu adequado fazer algo assim", afirmou.

Hayward afirmou que não contou sobre a ideia a Goody e acrescentou que ainda está trabalhando no roteiro.

"Ainda está nos estágios iniciais, mas definitivamente vai acontecer", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.