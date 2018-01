Vida social online atrai pessoas mais maduras, diz estudo Os sites de redes sociais vêm recebendo cada vez mais pessoas na faixa dos 20 e dos 30 anos, além de seu público inicial, os adolescentes, afirma uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15. Dados da Hitwise, uma empresa que coleta informações sobre a Internet, demonstram que as visitas aos 20 maiores sites de redes sociais da Web, como o MySpace, subiram em 11,5% de janeiro para fevereiro. O MySpace, da News Corp., que detém participação de mercado de 80%, continua a ser o site mais popular, mas serviços estreantes como o Buzznet e o iMeen vêm ganhando terreno, ainda que tenham muito a avançar. "As redes sociais vêm ganhando popularidade em ritmo firme nos últimos dois ou três anos", disse LeeAnn Prescott, diretora de pesquisa da Hitwise. "Não acredito que a tendência tenha atingido um ponto de saturação, até agora. As pessoas continuam a descobrir as redes sociais, a encontrar maneiras de utilizá-las e integrá-las às suas atividades online", acrescentou ela em entrevista. Prescott atribuiu o aumento no número de visitas tanto à atração de mais adolescentes aos sites quanto ao uso continuado desse tipo de serviço por pessoas na casa dos 20 e até dos 30 anos. Crescimento Os sites de redes sociais responderam por 6,5% de todas as visitas à Internet em fevereiro, de acordo com o estudo. "O crescimento do MySpace foi de 10,2% no período de janeiro a fevereiro, mas alguns outros sites vêm crescendo mais rápido do que a categoria como um todo", acrescentou Prescott. Os sites com maior ganho em termos de participação no total de visitas foram o Buzznet, com alta de 148,4%, e o iMeen, que cresceu 145,7%. O MySpace lidera entre as redes sociais, seguido pelo Facebook, que detém 10% do mercado. BlackPlanet.com, Xanga, iMeen, Yahoo! 360, Classmates, hi5 e Tagged completam a lista dos 10 mais visitados, mas cada um deles detém menos de um por cento do mercado. "O MySpace é imensamente maior do que qualquer um desses sites, excetuado o Facebook", disse Prescott.