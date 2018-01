Vida útil da bateria de celular pode aumentar com novo circuito

Por quase 40 anos, cientistas têm especulado que circuitos elétricos básicos teriam a habilidade natural de se lembrarem das coisas mesmo depois de desligados. Agora, pesquisadores da Hewlett-Packard Co. provaram que isso é verdade, com uma descoberta que possivelmente levará à criação de chips de memória que armazenam mais dados mas consumem muito menos energia do que os atuais. O novo elemento descoberto no circuito - chamado "memristor" - possibilitaria telefones celulares que fiquem semanas sem carga de bateria, PCs que liguem instantaneamente e laptops que guardem informações sobre suas sessões se a bateria acabar. O "memristor" criado pelos laboratórios da HP é feito de uma camada de dióxido de titânio entre dois eletrodos de metal. Isso dá ao "memristor" a característica de "se lembrar" da quantidade de carga que passou por ele antes que fosse desligado. Pesquisadores de outros laboratórios, contudo, disseram que é preciso mais estudo antes que a descoberta possa incomodar o mercado. Os laboratórios da HP confirmam que a viabilidade comercial do "memristor" está alguns anos distante.