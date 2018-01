Vídeo clona idéia da Apple ao comparar Wii e PlayStation 3 Em mais um dos hits do portal YouTube, duas garotas simbolizam, lado a lado, os novos consoles PlayStation 3 e o Nitendo Wii, explorando o mesmo mote de desenrolar dos vídeos da campanha "Hi, I´m a Mac", da Apple, em que atores simbolizavam um PC com Windows e os micros da empresa. Nos vídeos, aparece o logotipo do canal norte-americano G4, especializado na cobertura de jogos eletrônicos e que costuma fazer sátiras sobre o setor de entretenimento digital. O resultado é hilário, já que as duas garotas desfraldam as virtudes de cada console numa sátira clara às forças e fraquezas de cada videogame. A frase dita pela garota que representa o Nintendo Wii é lapidar; "I´m cheap...and fun" ou "Eu sou barata(o)... e divertida(o)." Com várias versões disponíveis no portal de vídeos, uma delas já teve mais de 700 mil visualizações. Vale conferir.