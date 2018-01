Vídeo de esqui em escada rolante causa polêmica em Londres Um homem que se filmou esquiando na escada rolante mais comprida do metrô de Londres foi chamado de "perigoso, estúpido e irresponsável" na quarta-feira. O homem desceu os 60 metros da escada rolante da estação Angel sobre esquis para neve e com uma câmera amarrada na cabeça. O vídeo foi publicado no YouTube. O vídeo de 60 segundos mostra o homem subindo a escada rolante, colocando os esquis nos pés no topo dela e descendo em alta velocidade pelos degraus, enquanto era observado por outras pessoas na estação. A administração do metrô de Londres condenou o "esquiador". "Isso é um ato perigoso, estúpido e irresponsável que poderia ter causado ferimentos graves ou morte não apenas ao indivíduo, mas também a outros passageiros", informou o metrô londrino em nota. "O London Underground vai pressionar a polícia a tomar a ação mais forte possível contra qualquer um que tente um ato similar em nossas estações."