Vídeo debocha de candidatos presidenciais dos EUA

Um vídeo divulgado na internet utiliza uma canção de Bob Dylan para ironizar os pré-candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Barack Obama, Hillary Clinton, John McCain e até o presidente George W. Bush aparecem cantando uma versão de The Times They Are A'Changin'. Veja também: Assista ao vídeo Obama lidera corrida eleitoral, diz pesquisa Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A brincadeira foi criada pela produtora Jib Jab e satiriza os principais pontos de atrito entre candidatos e pré-candidatos. Uma ilustração de Hillary Clinton aparece irritada com a derrota pela candidatura democrata diante de Barack Obama e diz que dentro de 4 anos vai voltar à carga para tentar novamente a candidatura à Presidência. Mas todos acabam cantando juntos e de mãos dadas, já que "a hora é de campanha". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.