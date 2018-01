Video do 'suma' de Sarkozy torna-se 'hit' na Internet

Um vídeo do presidente francês Nicolas Sarkozy mandando um espectador "sumir" tornou-se um hit na Internet. Sarkozy foi filmado por um jornalista do jornal diário Le Parisien em uma caminhada na feira anual da fazenda em Paris nesse Sábado, 23. O presidente ofereceu a mão para um homem que disse: "Não me toque, você está me sujando." Em resposta Sarkozy disse, sem tirar o sorriso do rosto: "Suma, idiota." O vídeo foi postado no site do Le Parisien e até o meio dia do domingo, 24, foi visto por mais de 350.000 pessoas, disse um representante do jornal. "Ele criou uma boa controvérsia," afirmou. O vídeo é o primeiro a aparecer quando se pesquisa por Sarkozy no Dailymotion e no YouTube. A os índices de popularidade do presidente estão em queda livre e seu estilo de governo tem atraído críticas constantes. Em Novembro, Sarkozy teve uma discussão acalorada com um peixeiro durante protestos contra os aumentos nos preços dos combustíveis. O presidente desafiou o peixeiro, que o tinha insultado. "Desça aqui e diga isso," Sarkozy, eleito em maio, foi pego dizendo. "Não pense que me insultando você vai resolver os problemas dos peixeiros." Depois desse incidente, o presidente disse se recusar a ter insultos disparados contra ele e só aceitar dialogar com "pessoas civilizadas." François Hollande, líder do partido socialista, disse que Sarkozy não estava se comportando como um chefe de estado e o convocou a melhorar seu comportamento. O porta-voz de Sarkozy, David Martinon, se recusou a comentar o incidente da feira. O número de pessoas satisfeitas com o presinte caiu 9% em um mês, atingindo 38%, segundo a pesquisa do jornal Le Journal du Dimanche nesse domingo, 24.