Vídeo do YouTube deixa polícia da Hungria em maus lençóis A polícia da Hungria lançou uma busca entre seus próprios funcionários atrás de dois homens com uniforme da polícia cuja dança hip-hop foi divulgada no site de vídeos YouTube e em sites de mídia local. Não estava claro se os dois, vistos girando e fazendo gestos obscenos, eram de fato policiais. O vídeo de 55 segundos aparece no Youtube com o título "Bajai hip-hop", referindo-se à cidade de Baja, na região central da Hungria. "Isso começou como uma coisa engraçada, mas agora estamos sendo questionados sobre isso", afirmou o porta-voz da polícia Tamas Nyikos à Reuters. Se eles forem membros genuínos da força policial, seus comandantes decidirão se alguma regra foi quebrada e se serão punidos, afirmou o porta-voz.