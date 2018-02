Vídeo mostra agressão entre meninas em escola do Rio Um vídeo gravado por celular em que uma estudante agride colega dentro da escola indignou a cidade de São Pedro da Aldeia, um município de 91,5 mil habitantes e que fica a 135 km da capital fluminense. Nas imagens, que teriam sido gravadas na terça-feira, 5, dentro de uma sala de aula da Escola Municipal de Vidal de Negreiros, no bairro Alecrim, uma menina chega a perguntar se "está gravando". Em seguida, começam as agressões. Ela puxa uma outra, mais baixa, pelos cabelos. A menina agredida cai e sofre uma sequência de tapas e socos. Quando a vítima se levanta, a agressora joga uma cadeira contra ela. Em seguida, acuada, ela vai para um canto da sala e tenta se defender de uma carteira e outra cadeira atiradas contra ela.