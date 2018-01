Vídeo no YouTube mostraria Daniela Cicarelli em cenas picantes Em mais um daqueles vídeos hospedados no portal YouTube, e que se espalham como febre entre os internautas, um casal aparece em cenas tórridas em uma praia, aparentemente na Espanha. No vídeo, que tem pouco mais de 4 minutos e meio, uma jovem, supostamente a modelo e atriz Daniela Cicarelli, troca beijos e carícias com um jovem (sites de fofocas dizem que é Tato Malzoni, novo namorado de Cicarelli), e os dois acabam transando no mar. Ao longo da manhã, várias cópias do arquivo postadas no YouTube foram retiradas do ar, conforme aumentava o número de acessos à cena(o site registra quantas visualizações cada vídeo teve). Outra razão para a exclusão dos arquivos é que é política do portal não permitir vídeos de conteúdo sexual explícito, o que explicaria sua exclusão.