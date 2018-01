Videogame afasta crianças do estudo, diz pesquisa

Pesquisa realizada nos EUA pela Universidade de Michigan indica que o videogame toma espaço que seria dedicado aos estudos e leitura entre os jovens. O mesmo levantamento, no entanto, indica que o tempo gasto com a jogatina não interfere nas amizades. Jovens que jogam videogames nos dias de aula dedicam 30% a menos de seu tempo para leitura e 34% menos tempo nas tarefas escolares. Os jogos, no entanto, não interferem nas atividades offline dos jovens, como contatos com amigos e com a família. Os pesquisadores entrevistaram cerca de 1500 crianças com idades entre 10 e 19 anos e que mantinham um registro de como despendiam seu tempo. Dos entrevistados, 534 jogavam rotineiramente. Meninas jogavam 44 minutos em dias de semana e uma hora e 4 minutos nos finais de semana. Garotos gastavam 58 minutos em dias de semana e uma hora e 37 minutos nos finais de semana.