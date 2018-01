Videogame da Microsoft já vendeu 6 milhões de unidades A Microsoft já alcançou a cifra de 6 milhões de unidades vendidas do novo Xbox 360, videogame que apresenta jogos com nível de realismo gráfico superior ao antecessor Xbox. O número equivale às vendas mundiais do console que foi lançado em dezembro de 2005, número que, segundo a empresa, pode chegar a 10 milhões de unidades até o final do ano. Entre as novidades esperadas para o console estão novos games e acessórios para as vendas de final de ano, o que inclui um drive externo que poderá ler discos no formato HD DVD, disco que armazena filmes em alta definição. O videogame também deve ser lançado oficialmente no Brasil pela Microsoft até o final deste ano, embora ainda não haja uma data oficial divulgada pela empresa.