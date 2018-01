Videogame Wii foi um dos presentes favoritos no Natal Um dos sucessos de vendas neste Natal em muitos países é um videogame que tem causado alguns estragos: é o Wii, da Nintendo, com quase um milhão e meio de aparelhos vendidos. O lançamento do jogo foi aguardado em vários países, com fãs de jogos eletrônicos enfrentando longas filas para garantir a novidade. O sucesso do novo videogame está no controle. O "joystick" segue o movimento do jogador e realiza as ações dentro dos jogos, como boxe ou tênis. Mas o jogo tem causado problemas. Sites na internet reúnem casos de pessoas que se machucaram com o brinquedo. Há casos de usuários que deixaram o controle escapar e quebraram televisores ou lustres. A Nintendo afirma que os consumidores são alertados para o risco de acidente e que existe a recomendação para que a sala seja esvaziada antes do jogo.