Videogames atingem vendas recorde no Japão em 2006 O mercado dos videogames registrou recorde em vendas no Japão em 2006, com um aumento de 37,6% comparado ao ano anterior, graças, em grande parte, ao empurrão da Nintendo, informou a revista Enterbrain. Durante o ano passado, as vendas de software e hardware de videogames alcançaram no Japão o recorde de ¥ 625,8 bilhões (US$ 5,25 bilhões). No ano passado, aconteceu o lançamento dos consoles dos grandes fabricantes mundiais, Nintendo, Sony e Microsoft, Mas, segundo a revista, foi a Nintendo que levou a melhor. De acordo com a Enterbrain, grande parte do aumento das vendas neste setor aconteceu graças a Nintendo com seu console portátil Nintendo DS, e também com seus videogames, pois oito dos dez mais vendidos foram produzidos por essa firma japonesa. O console Wii também parece ter sido muito mais vendido que o esperado PlayStation 3 da Sony, cujo lançamento, em meados de novembro, foi adiado devido a uma série de problemas de produção. Segundo a revista especializada, o Wii - que custa a metade do preço da versão mais barata do PlaStation 3 - vendeu mais de 1 milhão de unidades no Japão e 600.000 no exterior, em cerca de um mês de presença no mercado.