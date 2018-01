Videogames chegam a quase 46 milhões de casas nos EUA O número de consoles de videogames nas residências norte-americanas com televisão aumentou aproximadamente 18% desde o quarto trimestre de 2004 para quase 46 milhões de casas, anunciou nesta segunda-feira a Nielsen Wireless and Interactive Services. O número era de 43 milhões no final de 2005 e de perto de 39 milhões de lares no ano anterior. O número de residências com televisão subiu menos de 2% entre o final de 2004 e o final de 2006, afirmou a Nielsen. Mais de 148 milhões de pessoas nos EUA tiveram acesso a pelo menos um tipo de videogame em casa no final de 2006 --o que representa mais da metade da população norte-americana com televisão. Mais de dois terços dos homens entre 18 e 34 anos tiveram acesso a um console em casa, proporção que subiu para 80% entre os garotos de 12 a 17 anos.