Videogames tornam-se oficialmente parte da cultura alemã

Depois de mais de um ano de debate, a Alemanha decidiu incorporar a Federação de Desenvolvimento de Videogames Alemã (GAME) ao Conselho de Cultura do país, organismo que agrupa todas as associações federais e que é responsável pela gestão da política cultural alemã, segundo informações do jornal El País. A decisão foi tomada em meio a fortes polêmicas, mas no fim prevaleceu a tese de que os videogames são um importante setor econômico, que cresceu 21% na Alemanha no ano passado, e que a indústria se nutre, em grande parte, de profissionais de áreas consideradas tradicionalmente artísticas, como os designers. O Conselho de Cultura também destacou em seu comunicado oficial o fato de que os videogames trazem um número crescente de trabalhadores para o mercado formal de trabalho. A GAME qualificou a decisão como "histórica".