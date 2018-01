Vídeos de internautas mostram 'outro lado' da política

Em 1991, Peter Arnett e Bernard Shaw, então correspondentes da CNN no Iraque, revolucionaram a cobertura de conflitos internacionais ao transmitir ao vivo as primeiras imagens do ataque norte-americano a Bagdá. O furo de reportagem, assistido simultaneamente em quase todo o mundo, transformou o canal de notícias 24 horas criado por Ted Turner em 1980 em um fenômeno global. Veja reportagem completa no caderno Link, do Estadão, desta segunda-feira Quinze anos depois, foi a vez do YouTube fazer sua estréia na cobertura de guerras. Em vez de estrelas do jornalismo, anônimos israelenses e libaneses postaram na internet imagens de destruição em Haifa (Israel) e Beirute (Líbano) em julho/agosto de 2006. Era o fim do controle das redes de TV sobre o que as pessoas assistiriam nas guerras. Agora, qualquer pessoa com uma câmera digital comum e acesso à internet pode colocar seus vídeos na rede e mostrar sua visão do conflito para internautas de todo o mundo. Assista a vídeos com o "outro lado" de alguns dos últimos conflitos ocorridos no mundo, além de outros vídeos com conotação política: Guerra das Malvinas - Argentina Discurso de Nelson Mandela - África do Sul Discurso de Martin Luther King - "I have a dream" Debate entre Lula e Collor - Brasil Queda do Muro de Berlim - Alemanha