Vídeos de treinamento se tranformam em games

Pode esquecer aqueles tediosos vídeos de treinamento de sua empresa. Uma importante cadeia de hotelaria formou uma parceria com uma produtora de videogames para criar um jogo que melhora o desempenho de seus funcionários no emprego.

Muitas empresas utilizam videogames sérios projetados para computadores pessoais, mas a Hilton Garden Inn (HGI) decidiu adotar uma forma portátil do conceito de treinamento virtual, pela primeira vez, com o jogo "Ultimate Team Play".

Trabalhando com a Virtual Heroes, uma produtora de videogames da Carolina da Norte, a HGI criou um videogame para o PlayStationPortable (PSP), da Sony, que permite aos funcionários treinar para seus cargos antes que eles comecem a interagir com os clientes.

"Ultimate Team Play" oferece cenários de tempo controlado que se concentram em temas como serviços de quarto, alimentos e bebidas, engenharia, manutenção e recepção. A cadeia de hotéis enviou 500 PSPs equipados com o jogo a todas as suas unidades.

"Ao jogar um videogame, em lugar de assistir a um vídeo ou ler um livro, temos a oportunidade de repetir a mesma mensagem sem 'perder' os participantes", diz David Kervella, gerente sênior de educação de marca na Hilton Hotels Corporation.

"Os jogadores estão aprendendo a realizar suas tarefas sem cometer erros junto aos hóspedes reais", acrescentou.

Kervella disse que a Virtual Heroes criou o jogo para permitir fácil adaptação a qualquer das 11 marcas da rede Hilton. Se o teste com a HGI for bem sucedido, os PSPs serão distribuídos também às marcas mais tradicionais da rede no futuro.

"Concebemos o jogo, que leva cinco horas para ser concluído, tendo por foco a interação com os hóspedes, e todas as ações influenciarão o humor do hóspede e com ele os níveis de satisfação e lealdade do hotel", disse Jerry Heneghan, presidente-executivo da Virtual Heroes.

O Apply Group, uma conhecida consultoria de marketing de videogames, disse que até 2012, até 135 das principais empresas mundiais terão adotado videogames para aprendizado, com os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha na liderança.