Vietnã diz que chineses colidiram de propósito com seus navios em área disputada

A China reivindica quase todo o petróleo e gás do rico Mar do Sul da China, rejeitando reivindicações das Filipinas, Taiwan, Malásia e Brunei, que alegam que parte das águas territoriais lhes pertence. A China tem ainda outra disputa marítima com o Japão.

"Em 4 de maio, os navios chineses intencionalmente bateram em duas embarcações da guarda-costeira vietnamita", disse Tran Duy Hai, um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores e vice-presidente do comitê de fronteira nacional do Vietnã.

"Navios chineses, com apoio aéreo, tentaram intimidar navios vietnamitas. Foram usados canhões d'agua", disse ele em uma coletiva de imprensa em Hanói.

Hai disse que o Vietnã pediu conversações de alto nível com líderes chineses e está aguardando uma resposta.

O país informou ainda que não descarta a possibilidade de adotar ações legais internacionais contra a China.

(Reportagem de Nguyen Phuong Linh)