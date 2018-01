ViewSonic lança monitores LCD com recursos multimídia A fabricante ViewSonic anunciou o lançamento de uma nova linha de monitores de cristal líquido para o mercado brasileiro, com dois modelos widescreen (com proporção de cinema, a 16:9) e tamanhos de 20 e 19 polegadas, além de um monitor LCD de 15 polegadas que será montado no Brasil. O mais vistoso é o VX2025wm, o modelo de 20 polegadas, que traz recursos multimídia como caixas acústicas embutidas. Além disso, este modelo, assim como o monitor de 19 polegadas widescreen apresentam entrada digital DVI (com cabo DVI incluso), alta resolução e garantia de três anos. O modelo de 20 polegadas custará R$ 2199, e os de 19 e 15 polegadas serão vendidos, respectivamente, a R$ 1599 e R$ 599.