Vigia é indiciado por participar de morte de advogada

Além de ter sido interrogado em Sergipe pelos policiais do DHPP, assim que chegou a São Paulo, no sábado, ele deu novo depoimento até as 2 horas de ontem, quando teria revelado mais detalhes sobre o crime. "Após o interrogatório na madrugada de ontem, que foi acompanhado por um advogado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), decidimos indiciá-lo por homicídio", disse Olim.

Segundo o delegado, Evandro teria dito que Mizael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, a matou no dia 23 de maio em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, após o fim do namoro. "Mizael é o principal suspeito pelo assassinato e Evandro teria ido buscá-lo de carro após o crime", afirma o delegado. Evandro está preso na carceragem do 1.º Distrito Policial de Guarulhos.

Ontem, o advogado de Mizael, Samir Haddad Junior, disse que seu cliente não vai se entregar e que entrará hoje com um pedido de habeas corpus. Mizael está foragido desde sábado, quando foi expedido um pedido de prisão temporária por 30 dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.