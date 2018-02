Vigia nega conhecer testemunha da morte de Mércia O vigia Evandro Bezerra da Silva, indiciado pela morte da advogada Mércia Mikie Nakashima, negou ontem conhecer o homem que o acusara de receber R$ 5 mil para participar do crime. O preso ficou frente a frente com a testemunha por 15 minutos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo. Na saída, afirmou: "Nunca recebi nada e nunca o vi."