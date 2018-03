Vigilante é baleado em hipermercado de Campinas-SP Um vigilante do hipermercado Carrefour foi baleado por volta das 16h30 de hoje durante uma tentativa de assalto no estacionamento da unidade de Campinas, interior de São Paulo, que fica na saída para Valinhos. De acordo com informações preliminares do helicóptero Águia da Polícia Militar, um casal tentava roubar um carro no estacionamento do hipermercado quando foi abordado pelo vigia. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Valinhos. Não há informações sobre seu estado de saúde. Às 18 horas, o helicóptero da PM sobrevoava a região em busca dos suspeitos. O caso será registrado no 5º Distrito Policial de Campinas.