Vigilantes do Galeão fazem manifestação no terminal 2 Vigilantes do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, fazem na manhã desta sexta-feira uma manifestação no terminal 2. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, o protesto não atrapalhou a rotina de embarque e desembarque no local e há vigilantes trabalhando em todos os postos de segurança.