Vila Kennedy recebe a 38ª UPP do Rio A Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro informou na manhã desta quinta-feira, 13, que a Vila Kennedy e a Metral, ambas em Bangu, na zona oeste, já estão sob o controle do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar onde foi implantada a 38ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e um posto avançado respectivamente.