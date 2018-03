'Vilanizar' a polícia é covarde, diz assessor da SSP-SP O problema da segurança pública historicamente é discutido como problema de polícia, o que é um equívoco na avaliação do assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fábio Bechara. "''Vilanizar'' a polícia militar me parece exagerado e até covarde", afirmou ao participar do debate "Manifestações de Rua e a Segurança Pública: limites e controvérsias", promovido pelo Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (Ceapg), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp), e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em São Paulo.