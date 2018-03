Vin Diesel vence corrida pelas bilheterias do Reino Unido

Estrelando Vin Diesel e Paul Walker, o filme é o quarto de uma série que já abasteceu jogos de videogames com suas elaboradas corridas de carros esportivos.

O filme arrecadou 4,9 milhões de libras nos três dias do fim de semana passado, derrubando a animação "Monstros vs Alienígenas" para o segundo lugar.

Em terceiro lugar ficou a comédia adolescente "17 Outra Vez", com Matthew Perry como um homem de meia-idade que se transforma em Zac Efron, ele mesmo aos 17 anos de idade.

Em quarto, caindo dois lugares, ficou o diretor Richard Curtis com "Os Piratas do Rock", com Kenneth Branagh, Bill Nighy e Rhys Ifans.

A ficção científica "Presságio", com Nicolas Cage, ex-número 1 das bilheterias britânicas, caiu desde a última semana do terceiro para o quinto lugar.

"A Montanha Enfeitiçada", com o ex-lutador Dwayne "The Rock" Johnson no papel de um motorista de táxi de uma área criminosa que no caminho encontra um disco voador quebrado, ficou em sexto, uma posição acima de "Marley e Eu", que caiu três lugares.

O filme baseado na história de mangá "Dragonball Evolution" foi o novo número oito, enquanto "Evocando Espíritos" caiu de quinto para nono.

A comédia "Segurança de Shopping" caiu quatro lugares, para décimo.

(Reportagem de Stephen Addison)