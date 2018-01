2

Suporte retrô para tablets y

Este simpático suporte dá ares de televisão antiga para o seu tablet. É feito em madeira e tem 35 centímetros de altura.

Preço y R$ 99,90

Onde encontrar y http://loja.imaginarium.com.br

Capacho K7 y Quem entrar em casa não deixará de reparar em um capacho com forma de fita K7. Feito em borracha, lavável, é perfeito para a casa de nostálgicos pelos anos 80.

Preço y R$ 110

Onde encontrar y www.idealshop.com.br

Beolit 12 y Com bateria recarregável que dura até 8 horas, o aparelho prima pelo som e pelo design retrô, que imita um aparelho dos anos 40. Pelo Apple Airplay, ele reproduz sons de iPods, iPads e iPhones via Wi-Fi. É caro, mas é um presentão.

Preço y R$ 2,4 mil

Darth Vader y Fãs de Guerra nas Estrelas vão curtir o boneco do maior vilão do cinema feito em vinil. Com cabeça articulada e detalhes, ele inspira começar uma coleção.

Preço y R$ 98

Onde encontrar y www.idealshop.com.br

