Vinte pessoas estão desaparecidas no naufrágio no AM Vinte pessoas continuam desaparecidas após o naufrágio ocorrido nesta madrugada com o barco Almirante Monteiro, em Itacoatiara, a 25 quilômetros de Manaus (AM). O Corpo de Bombeiros confirmou o resgate de 6 corpos, entre eles duas crianças de 7 e 8 anos e duas mulheres com idades entre 30 e 40 anos. Outras 94 foram resgatadas com vida, ainda segundo balanço parcial do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 100 pessoas estavam no barco, que afundou por volta da 1h30, após colidir com uma balsa, entre Paraná da Eva e Novo Remando, no Amazonas. O barco, de acordo com os bombeiros, seguia de Alenquer para Manaus. As buscas estão sendo feitas por equipes do Corpo de Bombeiros, mergulhadores da Marinha, com apoio de uma lancha da Polícia Militar e um helicóptero do Exército, solicitado pelo governo do Estado.